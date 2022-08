John McEnroe: “Jannik Sinner sarà un plurivincitore slam” (Di lunedì 29 agosto 2022) Non ha dubbi John McEnroe in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, alla vigilia degli Us Open 2022: “Lo dico da anni, per me Jannik Sinner è un plurivincitore slam“. Il sette volte campione slam poi si sofferma sul momento del tennis maschile: “La transizione tra Big 3 e Next Gen si sta rivelando più lenta del previsto, io vedo un futuro simile al tennis femminile: un re diverso per ogni slam. D’altronde una straordinaria terna come Nadal, Djokovic e Federer, capaci di vincere così tanto contemporaneamente, non ci sarà mai più. A Wimbledon Jannik ha fatto un salto di qualità. Ha poco da rimproverarsi: quando Djokovic sale così di livello, non c’è niente da fare. E’ un cantiere aperto: vediamo cosa succede ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Non ha dubbiin un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, alla vigilia degli Us Open 2022: “Lo dico da anni, per meè un“. Il sette volte campionepoi si sofferma sul momento del tennis maschile: “La transizione tra Big 3 e Next Gen si sta rivelando più lenta del previsto, io vedo un futuro simile al tennis femminile: un re diverso per ogni. D’altronde una straordinaria terna come Nadal, Djokovic e Federer, capaci di vincere così tanto contemporaneamente, non cimai più. A Wimbledonha fatto un salto di qualità. Ha poco da rimproverarsi: quando Djokovic sale così di livello, non c’è niente da fare. E’ un cantiere aperto: vediamo cosa succede ...

sportface2016 : John #McEnroe: “Jannik #Sinner sarà un plurivincitore slam” - badtasteit : #JohnMcEnroe non sapeva chi fosse #MindyKaling prima di essere coinvolto in #NonHoMai... - laurapetrarca2 : RT @SuperTennisTv: ?? Siete d'accordo con John McEnroe? La sua intervista al quotidiano spagnolo Marca?? - Mark_irog : RT @SuperTennisTv: ?? Siete d'accordo con John McEnroe? La sua intervista al quotidiano spagnolo Marca?? - livetennisit : Kim Clijsters è il nuovo volto di Warner Bros. Discovery per l’ultimo Slam dell’anno, da New York con Barbara Schet… -