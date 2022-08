Influenza 2022, gli esperti: ‘Sarà più intensa, comincerà tra ottobre e novembre’ (Di lunedì 29 agosto 2022) La stagione Influenzale sarà più intensa, con più casi rispetto agli ultimi 5 anni. Lo ha spiegato Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’università statale di Milano. Pregliasco: “Ci aspettiamo più casi degli ultimi 5 anni” “La stagione Influenzale australiana non è stata per niente bella: è stata molto intensa, con più casi degli ultimi cinque anni. Ed è quello che possiamo attenderci anche nel nostro Paese in autunno-inverno“, ha detto l’esperto in un’intervista all’Adnkronos Salute. “Questo non vuol dire che da domani comincia l’Influenza – spiega – i casi sporadici estivi esistono da sempre e indicano solo che il virus circola. E noi siamo ormai capaci di avere una sorveglianza molto efficace”. Leggi anche: Covid, allarme Centaurus in autunno: ‘Variante contagiosa e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) La stagionele sarà più, con più casi rispetto agli ultimi 5 anni. Lo ha spiegato Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’università statale di Milano. Pregliasco: “Ci aspettiamo più casi degli ultimi 5 anni” “La stagionele australiana non è stata per niente bella: è stata molto, con più casi degli ultimi cinque anni. Ed è quello che possiamo attenderci anche nel nostro Paese in autunno-inverno“, ha detto l’esperto in un’intervista all’Adnkronos Salute. “Questo non vuol dire che da domani comincia l’– spiega – i casi sporadici estivi esistono da sempre e indicano solo che il virus circola. E noi siamo ormai capaci di avere una sorveglianza molto efficace”. Leggi anche: Covid, allarme Centaurus in autunno: ‘Variante contagiosa e ...

