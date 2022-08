Gol e grandi dribbling: è Koopmeiners show! (Di lunedì 29 agosto 2022) Protagonista della sfida contro il Verona, Teun Koopmeiners regala all'Atalanta la vittoria con una magia al 50': gran mancino dalla ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 29 agosto 2022) Protagonista della sfida contro il Verona, Teunregala all'Atalanta la vittoria con una magia al 50': gran mancino dalla ...

mirkocalemme : In una piazza normale, il 'tiraggiro' di #Kvaratskhelia sarebbe stato visto come uno splendido segnale del destino,… - Claudio270903 : @pisto_gol Pensa che bello essere un tifoso dell'ajax Ogni anno gli vendono i gioielli di casa, invece di venderli… - CarfagnaPio : @AlessioRahal @pisto_gol Ma quale scuola ?!? Si hanno un ottimo sistema giovanile ma non vanno certo elogiati per q… - ITIVALB : @pisto_gol @shinkansen___ Io intendo dire nelle grandi squadre...dove si deve vincere subito - VELOSPORT1960 : -