Giorgi-Bondar in tv: data, orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di lunedì 29 agosto 2022) Camila Giorgi se la vedrà contro Anna Bondar nel primo turno degli US Open 2022. La campagna di avvicinamento al quarto ed ultimo Slam stagionale non è andata per il meglio alla marchigiana. Quest'ultima, infatti, è scivolata a ridosso della top settanta nelle classifiche ufficiali per non aver difeso i punti del titolo vinto l'anno scorso al Canadian Open. Adesso occorre subito riprendere la giusta rotta contro l'ungherese, che mai ha incontrato precedentemente a qualsiasi livello. La magiara è in ascesa ed è capace di rendersi pericolosa su tutte le superfici grazie ai suoi colpi solidi ma allo stesso tempo molto penetranti. Giorgi partirà favorita ma i pronostici non sono totalmente chiusi per Bondar secondo i bookmakers. L'azzurra potrà contare ...

