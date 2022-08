Detenuto pretende intervento estetico in carcere | medico malmenato

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Questa mattina nell’infermeria delsi è presentato uncheva unchirurgico di estetica dopo il suo dimagrimento dalla obesità’ con “palloncino gastrico“. Così in una nota il Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Emilio Fattorello. “Alle osservazioni sollevate dal Sanitario circa i tempi di attesa e relative procedure per il richiesto, ilprima alzava i toni per poi passare a vie di fatto aggredendo con violenza il Dirigenteresponsabile dell’area sanitaria dell’Istituto – si legge nella nota – Il grave episodio va ad aggiungersi ad uno scenario inquietante, nella Casa Circondariale che il Sappe ha da sempre denunciato. Basti pensare che la ...

