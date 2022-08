Cos’è lo scostamento di bilancio? E perché il deficit è cresciuto di 180 miliardi dal 2020?

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il governo Conte bis ha utilizzato lo strumento 5 volte per complessivi 140, Draghi una volta per 40. Finanziati con l’indebitamento gli aiuti all’economia

JGiusi : @SereScandellari Sai cos'è uno scostamento di bilancio ???????? - NicolettaTitoli : @PaoloBorg ma I suoi l'hanno capito cos'è uno scostamento? più lo nominano più sembrano contenti... - caretto57 : @matteosalvinimi @matteosalvinimi spiega cos'è lo scostamento di bilancio vediamo se dopo che la gente capisce che… -

L'HuffPost

E la linea rossa tracciata da Draghi resta netta: lo... Chi in queste orevicino al premier assicura che Draghi non ha ...e come funziona IL PRESSING Un altolà che però non sembra ......aumenti dei prezzi di gas ed elettricit solo uno sembra sia stato incamerato e se va avantia ... cio - conclude l'associazione artigiana - consentire lodi bilancio, permettendo ai ... Fratelli coltelli a Messina: Salvini sfida Meloni sulla premiership (ma anche su blocco navale e scostamento) (di L. Bianco)