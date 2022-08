sportli26181512 : Como formato Arsenal: Henry si presenta, Fabregas debutta: Como formato Arsenal: Henry si presenta, Fabregas debutt… - gwaekity : @oridepato YA PERO ES FORMATO SHIKITO SJSJSJS Lo iba a subir ahora pero son como las 4am y no se si haya gente des… -

La Gazzetta dello Sport

Polvere di stelle in riva al lago. Staseraapplaudirà l'esordio di Cesc Fabregas (probabilmente partirà dalla panchina per entrare a gara in corso) e prima, nel pomeriggio, abbraccerà l'altra star Thierry Henry che prima di andare al ...Per il mister delGattuso , che non può disporre di sei calciatori indisponibili ( Baselli , ... Centrocampo, sempre da destra a sinistra,da Parigini , Faragò , Arrigoni e Blanco . ... Como formato Arsenal: Henry si presenta, Fabregas debutta