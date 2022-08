Che altro deve succedere a Firenze? Commisso espella a vita quel “tifoso” (Di lunedì 29 agosto 2022) Cos’altro ancora deve accadere al Franchi affinché si decida di squalificarlo o di chiudere le porte per qualche giornata? Tre anni fa scrivemmo di una situazione analoga, di un’aria da Medioevo della Fiesole e in tre anni sono riusciti a fare addirittura peggio. Dai cori alle offese razziste, alle aggressioni fisiche ai tesserati. Addirittura ad una bambina è stato imposto di girarsi la maglia azzurra del Napoli. Una incresciosa quanto consueta realtà che si ripete di anno in anno senza ricevere risposte decise e nette da chi comanda il calcio dalle stanze, dai palazzi. Silenzio, fottuto silenzio e gli stadi come arene gladiatorie solo che i vili che le frequentano camuffano il proprio coraggio dietro alla certa impunità data un sistema malato. altrove, nel resto d’Europa, ci sarebbero interrogazioni parlamentari, misure immediate, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) Cos’ancoraaccadere al Franchi affinché si decida di squalificarlo o di chiudere le porte per qualche giornata? Tre anni fa scrivemmo di una situazione analoga, di un’aria da Medioevo della Fiesole e in tre anni sono riusciti a fare addirittura peggio. Dai cori alle offese razziste, alle aggressioni fisiche ai tesserati. Addirittura ad una bambina è stato imposto di girarsi la maglia azzurra del Napoli. Una incresciosa quanto consueta realtà che si ripete di anno in anno senza ricevere risposte decise e nette da chi comanda il calcio dalle stanze, dai palazzi. Silenzio, fottuto silenzio e gli stadi come arene gladiatorie solo che i vili che le frequentano camuffano il proprio coraggio dietro alla certa impunità data un sistema malato.ve, nel resto d’Europa, ci sarebbero interrogazioni parlamentari, misure immediate, ...

