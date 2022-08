Calciomercato Sassuolo, fatta per Laurienté: atteso a breve in Italia (Di lunedì 29 agosto 2022) Calciomercato Sassuolo: i neroverdi hanno chiuso con il Lorient per l’acquisto di Laurienté Si chiude la telenovela Laurienté. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Sassuolo ha trovato l’accordo con il Lorient per il francese. Tutto fatto quindi per i neroverdi che rinforzano così il reparto offensivo dopo le cessioni di Raspadori e Scamacca. Laurienté lascerà la Francia in serata e volerà destinazione Italia per cominciare la sua nuova avventura al Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022): i neroverdi hanno chiuso con il Lorient per l’acquisto diSi chiude la telenovela. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, ilha trovato l’accordo con il Lorient per il francese. Tutto fatto quindi per i neroverdi che rinforzano così il reparto offensivo dopo le cessioni di Raspadori e Scamacca.lascerà la Francia in serata e volerà destinazioneper cominciare la sua nuova avventura al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

