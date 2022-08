Auto elettriche, in Francia si studia un piano per canone da 100 euro al mese (Di lunedì 29 agosto 2022) Diverse volte il presidente francese Macron ha dichiarato di voler rendere le Auto a batteria più accessibili, nonostante i listini elevati. Pare che ora sia arrivato il momento di passare dalle parole all’azione, visto che dopo le critiche sul fatto che, anche con i sussidi, i veicoli elettrici sono ancora fuori portata per molti, a Parigi è in fase di preparazione un piano per sovvenzionarne il leasing. Come riporta il sito specializzato Autonews.com, infatti, il ministro del Bilancio Gabriel Attal ha dichiarato ieri che la soluzione allo studio renderà possibile la disponibilità di veicoli elettrici con un canone di soli 100 euro al mese, un prezzo addirittura inferiore al costo della benzina per molti. Il nodo, allo stato attuale delle cose, riguarda soprattutto la tempistica di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Diverse volte il presidente francese Macron ha dichiarato di voler rendere lea batteria più accessibili, nonostante i listini elevati. Pare che ora sia arrivato il momento di passare dalle parole all’azione, visto che dopo le critiche sul fatto che, anche con i sussidi, i veicoli elettrici sono ancora fuori portata per molti, a Parigi è in fase di preparazione unper sovvenzionarne il leasing. Come riporta il sito specializzatonews.com, infatti, il ministro del Bilancio Gabriel Attal ha dichiarato ieri che la soluzione allo studio renderà possibile la disponibilità di veicoli elettrici con undi soli 100al, un prezzo addirittura inferiore al costo della benzina per molti. Il nodo, allo stato attuale delle cose, riguarda soprattutto la tempistica di ...

Mov5Stelle : Le auto ibride ed elettriche rappresentano soltanto il 2,9% del totale delle vetture (quasi 40 milioni). E il 26,2%… - disinformatico : 'Eh, ma come faremo a caricare quando ci saranno tante auto elettriche?' MILLETRECENTO colonnine in aeroporto vi b… - MarcoScafati1 : Auto elettriche, in #Francia si studia un piano per canone da 100 euro al mese - arrigotoffolatt : @Temisto10590918 @lefrasidiosho Ma l'elettricità per ricaricare le auto elettriche come viene prodotta? Con le stronzate su tweeter? - Treccani : Tra i provvedimenti messi a punto dall'Europa per salvare l'ambiente c'è anche l'imposizione, dal 2035, delle auto… -