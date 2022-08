Atalanta colpo a Verona, Salernitana 4-0 alla Samp (Di lunedì 29 agosto 2022) Successi di Atalanta e Salernitana nelle partite pomeridiane della terza giornata di serie A. Al Bentegodi di Verona, l'Atalanta ottiene la seconda vittoria del suo campionato con un gol di Koopmeiners al 50'. Dopo un brutto primo tempo, Gasperini sveglia i suoi con i cambi all'intervallo e ottiene la reazione sperata.I nerazzurri mancano poi il raddoppio in più occasioni e rischiano fino alla fine. A un generoso Verona non basta un bel primo tempo e l'ottima prestazione di Lazovic. La squadra di Cioffi resta con un solo punto in classifica, l'Atalanta sale a 7 nel gruppo di testa. a Salernitana conquista la prima vittoria in questo campionato battendo 4-0 la Sampdoria. Decidono le reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim3^ Giornata ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 29 agosto 2022) Successi dinelle partite pomeridiane della terza giornata di serie A. Al Bentegodi di, l'ottiene la seconda vittoria del suo campionato con un gol di Koopmeiners al 50'. Dopo un brutto primo tempo, Gasperini sveglia i suoi con i cambi all'intervallo e ottiene la reazione sperata.I nerazzurri mancano poi il raddoppio in più occasioni e rischiano finofine. A un generosonon basta un bel primo tempo e l'ottima prestazione di Lazovic. La squadra di Cioffi resta con un solo punto in classifica, l'sale a 7 nel gruppo di testa. aconquista la prima vittoria in questo campionato battendo 4-0 ladoria. Decidono le reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim3^ Giornata ...

SerieA : @Atalanta_BC Se l'hai schierato in campo al @Fantacalcio batti un colpo ?? - ArmandaGelsomin : RT @DAZN_IT: La Salernitana è uno spettacolo: 4-0 alla Sampdoria ?? Colpo Atalanta a Verona con Koopmeiners ?? #SerieATIM #DAZN https://t.c… - ArmandaGelsomin : RT @SerieA: @Atalanta_BC Se l'hai schierato in campo al @Fantacalcio batti un colpo ?? - fzola_ : Hellas Verona - Atalanta 0-1 | Alla Dea basta il colpo di Koopmeiners - III_Loca : RT @SerieA: @Atalanta_BC Se l'hai schierato in campo al @Fantacalcio batti un colpo ?? -