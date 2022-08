Agenzia delle Entrate, al via concorso per 900 tecnici: come partecipare (Di lunedì 29 agosto 2022) È stato pubblicato il bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate per reclutare 900 assistenti tecnici. Il bando rientra nel piano di assunzioni e concorsi Agenzia delle Entrate previsto per il 2022 che porterà alla copertura di 2.660 posti di lavoro suddivisi tra funzionari e assistenti. Questa selezione in particolare si rivolge a diplomati, geometri e periti, e prevede l’assunzione delle risorse a tempo indeterminato da destinare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 23 settembre 2022. Vediamo insieme i ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 agosto 2022) È stato pubblicato il bando didell’per reclutare 900 assistenti. Il bando rientra nel piano di assunzioni e concorsiprevisto per il 2022 che porterà alla copertura di 2.660 posti di lavoro suddivisi tra funzionari e assistenti. Questa selezione in particolare si rivolge a diplomati, geometri e periti, e prevede l’assunzionerisorse a tempo indeterminato da destinare agli uffici dell’per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 23 settembre 2022. Vediamo insieme i ...

Agenzia_Ansa : Il bilancio delle vittime delle piogge monsoniche e delle inondazioni in Pakistan ha raggiunto quota 1.033 morti e… - Agenzia_Ansa : Migliaia di persone che vivono vicino ai fiumi nel nord del Pakistan, colpito dalle inondazioni, hanno ricevuto l'o… - Agenzia_Ansa : Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie,… - ConfediliziaPc : RT @gspazianitesta: Il superbonus 110% può piacere o no. Quel che è inaccettabile è che lo si lasci formalmente in vigore ma lo si boicotti… - guerraucrainait : ?? Se dovesse accadere un incidente alla centrale nucleare di Zaporizhzhia ora, la radiazione coprirebbe parte dell… -