Ultime Notizie – Lecce-Empoli 1-1

(Adnkronos) – Finisce 1-1 tra Lecce e Empoli nell'incontro valido per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Entrambe le reti nel primo tempo: ospiti in vantaggio al 22° con Fabiano Parisi, pareggio al 40° di Strefezza che batte Vicario. Al 76° gol annullato al Lecce con Ceesay trovato in posizione irregolare.

