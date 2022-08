Softball, Serie A1 2022: Saronno vince in scioltezza il doppio incontro con la Sestese (Di domenica 28 agosto 2022) Prosegue il momento d’oro di Saronno. Dopo la prima storica vittoria alla Winners Cup 2022 la squadra lombarda è tornata alla grande anche nel Campionato di Serie A1 di Softball, dominando nel doppio incontro con l’Head Reborn Sestese e balzando in testa alla classifica del raggruppamento A. In gara-1, dopo un inning di studio, le ragazze di Eduardo Jesus Arocha Brea ingranano subito la quinta, mettendo a referto due punti nella seconda ripresa arrivati grazie a un doppio di Bettinsoli che ha mandato a segno Longhi e Arminotti e completando poi l’opera timbrando altri due sigilli nel terzo e altri sei spalmati tra quarto e quinto. Alla fine sarà 10-0. Controllata anche gara-2, dove Saronno è subito passata in vantaggio con un ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Prosegue il momento d’oro di. Dopo la prima storica vittoria alla Winners Cupla squadra lombarda è tornata alla grande anche nel Campionato diA1 di, dominando nelcon l’Head Reborne balzando in testa alla classifica del raggruppamento A. In gara-1, dopo un inning di studio, le ragazze di Eduardo Jesus Arocha Brea ingranano subito la quinta, mettendo a referto due punti nella seconda ripresa arrivati grazie a undi Bettinsoli che ha mandato a segno Longhi e Arminotti e completando poi l’opera timbrando altri due sigilli nel terzo e altri sei spalmati tra quarto e quinto. Alla fine sarà 10-0. Controllata anche gara-2, doveè subito passata in vantaggio con un ...

