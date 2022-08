Ounas Napoli, addio last minute: due squadre di Serie A sull’algerino (Di domenica 28 agosto 2022) Calciomercato Napoli: Ounas potrebbe essere uno degli addii last minute in casa azzurra, due club di Serie A sul di lui Prima della fine di questa finestra di calciomercato, il Napoli vuole trovare una sistemazione per alcuni esuberi: tra questi c’è anche Adam Ounas. L’algerino potrebbe dire addio agli azzurri negli ultimi giorni di trattative. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sull’esterno offensivo ci sarebbero due club di Serie A: il Monza e la Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Calciomercatopotrebbe essere uno degli addiiin casa azzurra, due club diA sul di lui Prima della fine di questa finestra di calciomercato, ilvuole trovare una sistemazione per alcuni esuberi: tra questi c’è anche Adam. L’algerino potrebbe direagli azzurri negli ultimi giorni di trattative. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sull’esterno offensivo ci sarebbero due club diA: il Monza e la Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

