Orietta Berti romantica | “Con cosa mi ha conquistato Osvaldo? Con una bella forma di grana ma non quello fatto con le vacche rosse”

(Di domenica 28 agosto 2022)torna a fare un bilancio della sua vita ricca di successi, amori e certo, anche momenti difficili. L’usignolo di Cavriago, oggi 79 anni, è sposata da 55 anni con il maritoda cui ha avuto i figli Otis e Omar. Oggi la coppia (forse per la prima volta) ha deciso di raccontarsi senza filtri, insieme. Al Corriere Della Seraha confidato di stare vivendo una seconda giovinezza canora. Ma non solo. L’amore. Il primo incontro tra lei eè avvenuto alla sagra di Montecchio Emilia nel 1964. Tra una fetta di culatello e un boccone di gnocco fritto i due si sono conosciuti e da quel giorno non si sono più lasciati. Ed è proprioa ricordare quella serata: “Avevo da poco perso il papà, alcuni amici mi convinsero ad andare con loro per svagarmi. ...

La cantante è intervistata dal CorSera con il marito, che racconta: "Ci telefoniamo venti volte al giorno, lei è sempre in ansia, si preoccupa per me".