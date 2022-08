NCIS Los Angeles 13 non va in onda il 28 agosto su Rai2, ma torna a settembre con un doppio episodio e cambia orario (Di domenica 28 agosto 2022) Prosegue lo stop alla programmazione per NCIS Los Angeles 13 che non va in onda il 28 agosto su Rai2. La serie crime sarà ancora in pausa per un’altra settimana, per poi tornare a pieno regime a settembre con un nuovo orario. NCIS Los Angeles 13 tornerà quindi in onda il 5 settembre con due episodi in un’unica sera, cambiando quindi di programmazione: dalla domenica al lunedì. Nel particolare si vedrà l’episodio 13×03 e il 13×04. Ecco in dettaglio le anticipazioni. Nel primo, il cui titolo originale è Indentured: Sam e Kilbride si scontrano quando un caso che coinvolge un trafficante d’armi responsabile del massacro di agenti dell’ATF li porta ... Leggi su optimagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Prosegue lo stop alla programmazione perLos13 che non va inil 28su. La serie crime sarà ancora in pausa per un’altra settimana, per poire a pieno regime acon un nuovoLos13 tornerà quindi inil 5con due episodi in un’unica sera,ndo quindi di programmazione: dalla domenica al lunedì. Nel particolare si vedrà l’13×03 e il 13×04. Ecco in dettaglio le anticipazioni. Nel primo, il cui titolo originale è Indentured: Sam e Kilbride si scontrano quando un caso che coinvolge un trafficante d’armi responsabile del massacro di agenti dell’ATF li porta ...

