Missione Artemis al via: presto la prima donna sulla Luna (Di domenica 28 agosto 2022) Conto alla rovescia per il ritorno sulla Luna. Il 29 agosto partirà Artemis 1, Missione senza equipaggio. Sarà la prima di una serie nell'arco dei prossimi anni. Il contatore è scattato nel Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida (Usa), dove il lancio è previsto alle 14:33 ora italiana di lunedì 29 agosto. Ad aprire nuovamente la strada verso la Luna, in questa prima Missione senza equipaggio, sarà il più grande razzo mai costruito. Space Launch System (Sls) è alto 111 metri. Il suo diametro misura 8,4 metri e su esso si integra la capsula Orion. Si guarda intanto con un po' di preoccupazione alle condizioni meteo, che per lunedì indicano temporali. L'attesa per questo lancio cresce però in tutto il mondo.

