Juventus, Milik: “Peccato non aver vinto, ma esordire è stata una grande emozione” (Di domenica 28 agosto 2022) Emerge soprattutto del rammarico dai post social dei giocatori della Juventus in seguito all’1-1 contro la Roma nella terza giornata di Serie A 2022/2023. “Meritavamo di vincere ma con questo spirito otterremo sicuramente risultati migliori”, scrive Juan Cuadrado, ieri con la fascia di capitano al braccio. Dello stesso avviso Mattia De Sciglio, che commenta: “Dispiace chiudere una serata così senza una vittoria”. E’ arrivato anche l’esordio di Arek Milik, felice di aver fatto il suo debutto allo Juventus Stadium nonostante non siano arrivati i tre punti: “Peccato non aver vinto ma esordire in questo stadio è stata una grande emozione”. Infine, uno degli assenti, Leonardo Bonucci: “L’atteggiamento ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Emerge soprattutto del rammarico dai post social dei giocatori dellain seguito all’1-1 contro la Roma nella terza giornata di Serie A 2022/2023. “Meritavamo di vincere ma con questo spirito otterremo sicuramente risultati migliori”, scrive Juan Cuadrado, ieri con la fascia di capitano al braccio. Dello stesso avviso Mattia De Sciglio, che commenta: “Dispiace chiudere una serata così senza una vittoria”. E’ arrivato anche l’esordio di Arek, felice difatto il suo debutto alloStadium nonostante non siano arrivati i tre punti: “nonmain questo stadio èuna”. Infine, uno degli assenti, Leonardo Bonucci: “L’atteggiamento ...

