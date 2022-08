Highlights e gol Salernitana-Sampdoria 4-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 28 agosto 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la terza giornata del campionato di. All’Arechi di Salerno i padroni di casa trovano subito il vantaggio al minuto 7?, con la rete di Dia, prima annullata e poi confermata con il Var. 10 minuti dopo arriva il raddoppio di Bonazzoli. Nel secondo tempo firma il tris, col suo primo gol italiano, il neo arrivato Vilhena. L’ultimo gol lo firma Botheim, entrato proprio al posto di Bonazzoli. Il risultato finale è 4-0. Ecco i gol del match. LE PAGELLE DELLA GARA SportFace.

luca7goldenwing : Primo gol della Lazio Onana usciva e con i pugni la buttava via (o la lisciava ma faceva perdere il tempo a Anderso… - sportface2016 : #Highlights e gol #NottinghamTottenham 0-2, #PremierLeague 2022/23 (VIDEO) - infoitinterno : VIDEO – Inter-Cagliari Primavera 2-2: gol e highlights della partita. E doppio Carboni! - AndreaInterNews : RT @internewsit: VIDEO - Inter-Cagliari Primavera 2-2: gol e highlights della partita. E doppio Carboni! - - internewsit : VIDEO - Inter-Cagliari Primavera 2-2: gol e highlights della partita. E doppio Carboni! - -

Sky Sport

Allo stadio Arechi, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Salernitana e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Arechi, Salernitana e ...Una magia di Saint - Maximin al 90' salva il Newcastle e toglie al Wolverhampton la gioia della prima vittoria stagionale. Ilè una ... Liverpool-Bournemouth 9-0: video, gol e highlights Salernitana - Sampdoria highlights: prestazione super per gli uomini di Nicola che si impongono con il risultato di 4-0 ...Serata amara per la Juventus che dopo un'ottima ora di gioco è costretta al pari dalla Roma, risultato finale di 1-1. Un passo avanti dal punto di vi ...