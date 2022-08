Hellas Verona | Marroccu | “Ilicic? Non dico niente”

(Di domenica 28 agosto 2022) Francesco, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima del match contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “E’ la prova del nove per vedere se i miglioramenti visti col Bologna possono essere l’inizio di un percorso che il nostro allenatore ha individuato. Mercato? Piuttosto che guardare la carta d’identità, guarderei il valore. Sono arrivati giocatori forti. Colpi a sensazione non ce ne saranno ma giocatori funzionali.? Nonperché ho massimo rispetto per i giocatori tesserarti con le altre squadre. Altri discorsi si fanno al chiuso”. SportFace.

DiMarzio : #SerieA | @HellasVeronaFC, la probabile formazione contro l'@Atalanta_BC - DiMarzio : #SerieA | @Atalanta_BC, la probabile formazione per il match contro l'@HellasVeronaFC ??? - HellasVeronaFC : ?????????????? ??` ?????? ?? Yayah è un nuovo attaccante dell’Hellas Verona ???? #DaiVerona #HVFC #BenvenutoKallon - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieA | Le formazioni ufficiali del match tra #HellasVerona e #Atalanta - CiroMar52186200 : Vediamo chi mi ha scritto *notifica* Hellas Verona 0:0 Atalanta -

Le parole di Koopmeiners prima del fischio d'inizia della partita dell'Atalanta contro l': "Buon periodo per la squadra" Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita dell'Atalanta contro l'. Di seguito le sue parole. "Dobbiamo mettere ...- Match di alto contenuto tecnico quello che va in scena questa sera - calcio d'inizio alle 18.30 - allo stadio Bentegodi ditra i padroni di casa dell'e l' Atalanta . I gialloblù di Cioffi , reduci dal pareggio di Bologna , cercano tra le mura amiche preziosi punti in chiave salvezza e si affidano alla vena ...Francesco Marroccu, direttore sportivo del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima del match contro l'Atalanta. Ecco le sue parole.Salernitana-Sampdoria e Hellas Verona-Atalanta sono i due nuovi appuntamenti di questa terza giornata di Serie A alle ore 18.30. Sono state rese note le formazioni che si affronteranno in ...