Grande Fratello, una nota ex gieffina torna single dopo pochi mesi dalla nascita della figlia: le sue parole (Di domenica 28 agosto 2022) Ivana Icardi e Hugo Sierra si sono lasciati definitivamente, ma la sorella di Mauro Icardi ha confessato quali sono oggi i loro rapporti. A gennaio 2022, tutti i media spagnoli vociferavano una possibile rottura della coppia ma i diretti interessati avevano smentito. La Icardi, infatti, aveva chiarito che si trattasse solo di una crisi. E invece, a marzo 2022, Ivana e Hugo si sono detti definitivamente addio, a pochi mesi dalla nascita della loro figlia Giorgia. Ricorderete infatti la loro travagliata storia. Ivana era nota al pubblico italiana come la sorella del calciatore Icardi ed ex partecipante del Gf 16, dove aveva confessato il suo interesse a Gianmarco Onestini, nonostante lei fosse fidanzata. Successivamente, a fine Gf, Ivana era ... Leggi su isaechia (Di domenica 28 agosto 2022) Ivana Icardi e Hugo Sierra si sono lasciati definitivamente, ma la sorella di Mauro Icardi ha confessato quali sono oggi i loro rapporti. A gennaio 2022, tutti i media spagnoli vociferavano una possibile rotturacoppia ma i diretti interessati avevano smentito. La Icardi, infatti, aveva chiarito che si trattasse solo di una crisi. E invece, a marzo 2022, Ivana e Hugo si sono detti definitivamente addio, aloroGiorgia. Ricorderete infatti la loro travagliata storia. Ivana eraal pubblico italiana come la sorella del calciatore Icardi ed ex partecipante del Gf 16, dove aveva confessato il suo interesse a Gianmarco Onestini, nonostante lei fosse fidanzata. Successivamente, a fine Gf, Ivana era ...

Corriere : Rita Dalla Chiesa: salta il Grande Fratello Vip per candidarsi con Forza Italia - ValerioPastore1 : @orsatti63 @AlbertoLetizia2 E vabbè. Siamo circondati. Paranoia. Grande Fratello. Come mai non stai ancora vivendo… - achondritee : @moonreids per me la sera in sala comune sirius andava a chiedere consiglio a peter, grande osservatore, per non me… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7, clamoroso ritorno nel cast - Anastasiabenci : Grande Fratello Vip 7, proposta rifiutata da Franco Oppini. Dopo le indiscrezioni e la quasi certa partecipazione d… -