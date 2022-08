(Di domenica 28 agosto 2022) Tragico incidente sul lavoro a Gioiosa Ionica, nella Locride, durante i festeggiamenti per il Santo Patrono del paese, San Rocco. Un25enne di nazionalità indiana, per cause in corso d'accertamento, è stato investito da un...

JozeJechich_JJ : Emblematico 42 anni di Irkutsk operaio edile, servizio militare svolto da giovane. Si riarruola (ammazzare civili u… - SOCIALISTA1974 : @Moonlightshad1 Da un ex estremista stalinista come Mieli, già militante di Potere Operaio, sentire queste parola f… - theoretro : @HoaraBorselli Sono commosso … perché penso a quel giovane operaio morto cadendo dal pontile della SARAS qualche gi… - marzia26282324 : RT @BarbagianniNew: @rainiero43 @SoniaLaVera @valy_s @Sylvie26804002 @Piero42395724 @fremo03893514 @lasconcertata @InvictusNon @liliaragnar… - Carlo314159 : @quico_ric @Chiappuz Che responsabilita` ha il 65enne operaio? Cosa doveva fare? Da giovane magari ha manifestato… -

Today.it

Già daè statoagricolo e cameriere nella sua terra natia, quella tarantina. Dopo essersi trasferito a Lecce nel 2015, ha militato nei sindacati studenteschi ricoprendo il ruolo di ...L'uomo, undi circa 30 anni, è stato soccorso da un equipaggio del 118 ma, malgrado gli sforzi profusi per rianimarlo, purtroppo per ilnon c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'... Giovane operaio colpito da una giostra: è grave Un giovane di 20 anni di Lascari si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Palermo dopo essere stato investito da un go kart nell’impianto di Lascari (Pa). Secondo una prima ...I familiari lo stavano aspettando a casa per la cena, ma non è mai arrivato. Un operaio di 30 anni di Borgomanero è morto schiantandosi in moto contro un palo mentre stava tornando dopo la giornata di ...