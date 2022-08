Calcio | la Turris esonera l’allenatore Canzi

(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalta una panchina in serie C, quando all’inizio del campionato manca ancora una settimana. La decisione viene dal girone C, dove la, compagine di Torre del Greco, ha deciso di sollevare dall’incarico Massimiliano, tecnico giunto in estate sulla panchina della compagine biancorossa dopo aver ben fatto ad Olbia. Costa caro il precampionato incolore della sua squadra, che dopo avere pareggiato nelle amichevoli con Nocerina e Gelbison e aver perso in casa con il Picerno, ieri sera si è vista superare (1-2) sempre allo stadio Liguori dal San Marzano, formazione che disputerà il prossimo campionato di Eccellenza. La prova deludente della squadra, arrivata per giunta dopo la presentazione ufficiale della rosa che disputerà l’imminente torneo di serie C, ha convinto la dirigenza a optare per l’esonero: “La società ...

2022 - 2023 Serie C Girone C SquadraClamorosa svolta in casa. La società, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la separazione dal tecnico Max Canzi . L'allenatore, giunto a fine maggio a Torre del Greco per ......Claudio Vaughn al Francavilla in Sinni e Alessio lo Duca al Trastevere, in modo che i due ragazzi facciano esperienza giocando con continuità.