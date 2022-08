“Caduta Libera”, Gerry Scotti riapre il suo game show e vede le 1.000 puntate (Di domenica 28 agosto 2022) Riparte “Caduta Libera”. Il game show condotto da Gerry Scotti apre la sua undicesima stagione il 29 agosto e sarà in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 18:45 su Canale 5. Sarà una stagione speciale perché metterà a segno un traguardo importante: il programma cult dell’ammiraglia Mediaset festeggerà, infatti, quest’anno le 1.000 puntate. Confermato il meccanismo del gioco che vede la gara tra il Campione e i dieci sfidanti, tutti posizionati sulle diaboliche botole pronte ad aprirsi e a inghiottire chi risponderà in maniera errata alle domande. Anche in questa nuova edizione, sfida dopo sfida, in ogni puntata si alterneranno moltissimi giochi, e ai tradizionali amati dal pubblico se ne aggiungerà anche uno nuovo, “Dieci piccoli ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 28 agosto 2022) Riparte “”. Ilcondotto daapre la sua undicesima stagione il 29 agosto e sarà in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 18:45 su Canale 5. Sarà una stagione speciale perché metterà a segno un traguardo importante: il programma cult dell’ammiraglia Mediaset festeggerà, infatti, quest’anno le 1.000. Confermato il meccanismo del gioco chela gara tra il Campione e i dieci sfidanti, tutti posizionati sulle diaboliche botole pronte ad aprirsi e a inghiottire chi risponderà in maniera errata alle domande. Anche in questa nuova edizione, sfida dopo sfida, in ogni puntata si alterneranno moltissimi giochi, e ai tradizionali amati dal pubblico se ne aggiungerà anche uno nuovo, “Dieci piccoli ...

ladyonorato : L’incubo cinese può durare ancora anni. L’obiettivo folle “covid zero” di Xi ha rinchiuso l’intero popolo in un inf… - Isy27817713 : Non per Gerry Scotti, ma ancora con questa Caduta Libera? Fate vedere cose nuove e date spazio anche agli altri ???????????????????? - Fede_4848 : @SkySportF1 @SkySport Ferrari sempre più imbarazzante, in caduta libera nei risultati ma al primo posto per le figure di m... - riskitall15 : oggi triste e sconsolata, se il Napoli peggiora la situazione è caduta libera. Vi ho avvisati - Iamdavide1 : @IntornoTv Secondo me niente di più ormai avanti un altro e caduta libera si alternano da anni, zero novità, che si… -