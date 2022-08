Bomba sul voto: preparano i brogli, ecco cosa sta succedendo (Di domenica 28 agosto 2022) Quei quattro senatori eletti dagli italiani all'estero potrebbero essere decisivi nel prossimo Parlamento. Idem per gli otto che dovranno essere mandati dal resto del mondo a Montecitorio. Quindi, occhio ai brogli, che a questo punto chi teme la sconfitta potrebbe fare di tutto. È già successo in passato, con denunce varie e persino sostituzione di parlamentari in carica. All'estero, quando si vota per il Parlamento italiano, c'è chi si dà da fare: «Peccato che la Costituzione preveda il voto ogni cinque anni in Italia», ci dice la nostra fonte di Bruxelles. Per lui è un affare che però si ripropone dopo troppo tempo tra una consultazione e l'altra. I numeri degli eletti all'estero si sono ridotti. Prima erano dodici deputati e sei senatori. Adesso otto e quattro rispettivamente. Ma non cala l'appetito di chi ci prova a sabotare lo scrutinio. Il tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Quei quattro senatori eletti dagli italiani all'estero potrebbero essere decisivi nel prossimo Parlamento. Idem per gli otto che dovranno essere mandati dal resto del mondo a Montecitorio. Quindi, occhio ai, che a questo punto chi teme la sconfitta potrebbe fare di tutto. È già successo in passato, con denunce varie e persino sostituzione di parlamentari in carica. All'estero, quando si vota per il Parlamento italiano, c'è chi si dà da fare: «Peccato che la Costituzione preveda ilogni cinque anni in Italia», ci dice la nostra fonte di Bruxelles. Per lui è un affare che però si ripropone dopo troppo tempo tra una consultazione e l'altra. I numeri degli eletti all'estero si sono ridotti. Prima erano dodici deputati e sei senatori. Adesso otto e quattro rispettivamente. Ma non cala l'appetito di chi ci prova a sabotare lo scrutinio. Il tutto ...

