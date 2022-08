?? – Trasferimenti: Juventus Torino interessata ad Amine Gouiri (Nizza) (Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-28 14:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da L’Équipe: In panchina per la ricezione del Marsiglia, Amine Gouiri avrebbe dovuto normalmente giocare da titolare contro l’OM. Ma una discussione con Lucien Favre ha finalmente fatto cambiare posizione all’allenatore svizzero dell’OGCN. Questa situazione dimostra che l’attaccante 22enne è più che mai all’inizio in quest’ultimo rettilineo della finestra di mercato. Rennes è la destinazione più calda dalla fine di luglio. Ma la progressione non è scontata per l’ex Lyonnais. Anche il suo ex club ha fatto notizia. L’intérêt de la part de l’OL est réel et un échange a même été effleuré avec Houssem Aouar (en fin de contrat en juin 2023) qui, lui, privilégie davantage l’Angleterre où les clubs ne se ... Leggi su justcalcio (Di domenica 28 agosto 2022) 2022-08-28 14:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da L’Équipe: In panchina per la ricezione del Marsiglia,avrebbe dovuto normalmente giocare da titolare contro l’OM. Ma una discussione con Lucien Favre ha finalmente fatto cambiare posizione all’allenatore svizzero dell’OGCN. Questa situazione dimostra che l’attaccante 22enne è più che mai all’inizio in quest’ultimo rettilineo della finestra di mercato. Rennes è la destinazione più calda dalla fine di luglio. Ma la progressione non è scontata per l’ex Lyonnais. Anche il suo ex club ha fatto notizia. L’intérêt de la part de l’OL est réel et un échange a même été effleuré avec Houssem Aouar (en fin de contrat en juin 2023) qui, lui, privilégie davantage l’Angleterre où les clubs ne se ...

sportli26181512 : Seria A, le ufficialità di oggi: non solo Milik per la Juve! Barak alla Fiorentina, un acquisto per il Verona: Gior… - ZonaBianconeri : RT @IngridSherlyn2: ? Leandro #Paredes alla #Juventus dal #PSG in prestito con obbligo di riscatto. ?? Affare fatto dall'agente Lisandro P… - IngridSherlyn2 : ? Leandro #Paredes alla #Juventus dal #PSG in prestito con obbligo di riscatto. ?? Affare fatto dall'agente Lisand… - ingobbito : Per lanciare un messaggio chiaro sulle necessità di mercato a una settimana circa dalla chiusura della finestra tra… - IngridSherlyn2 : ?? #BVB e #ASMonaco hanno mostrato interesse per Denis #Zakaria, che potrebbe lasciare la #Juventus nella finestra d… -