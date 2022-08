Vucinic: «Scudetto? E’ difficile trovare una favorita…» (Di sabato 27 agosto 2022) . Le parole dell’ex calciatore Mirko Vucinic ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della sfida tra Juventus e Roma e della lotta Scudetto. Ecco le parole dell’ex calciatore: JUVE ROMA – «E’ indecifrabile. La Juve ha grandi giocatori, però la Roma si è rinforzata tanto e può mettere in difficoltà chiunque». Scudetto ROMA – «E’ difficile trovare una favorita. Milan e Inter sono forti, la Juve è la Juve. Roma e Napoli possono mettere i bastoni tra le ruote a tutti» TRIDENTE DA SOGNO – «Sì. A parte Zaniolo, Abraham ha dimostrato di essere forte. E Dybala è il giocatore che può fare la differenza. Le sue giocate faranno impazzire tutti» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) . Le parole dell’ex calciatore Mirkoha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della sfida tra Juventus e Roma e della lotta. Ecco le parole dell’ex calciatore: JUVE ROMA – «E’ indecifrabile. La Juve ha grandi giocatori, però la Roma si è rinforzata tanto e può mettere in difficoltà chiunque».ROMA – «E’una favorita. Milan e Inter sono forti, la Juve è la Juve. Roma e Napoli possono mettere i bastoni tra le ruote a tutti» TRIDENTE DA SOGNO – «Sì. A parte Zaniolo, Abraham ha dimostrato di essere forte. E Dybala è il giocatore che può fare la differenza. Le sue giocate faranno impazzire tutti» L'articolo proviene da Calcio News 24.

