(Di sabato 27 agosto 2022)il pareggio tra lantus e la sua, Joséha fatto unache hato. Ladi Joséè riuscita finalmente a non perdere all’Allianz Stadium. I giallorossi, infatti, sono riusciti a pareggiare per 1-1 nel match di oggi, anche se nel primo tempo hanno sofferto tantissimo. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Alla squadra ho detto che avevodi loro dopo il primo tempo, e non c'entra il modulo. Non ... Senza mezzi terminisulla prestazione della Roma contro la Juventus . Primi 45' da ...Un Josésoddisfatto solo a metà dopo la partita pareggiata contro la Juventus. Le prime dichiarazioni dell'allenatore portoghese nel post gara: "Dopo il primo tempo provavoper i miei ... "Vergogna", Mourinho spiazza tutti: che confessione dopo Juve-Roma José Mourinho è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Juventus-Roma, svelando le parole dette a Max Allegri nell'intervallo: "Posso davvero dirlo Ho ...Il tecnico giallorosso: Ad Allegri ho detto 'Abbiamo avuto un cu... nel primo tempo e qualcosa in più nel secondo'.