“Vaccini hanno distrutto il mio sistema immunitario, non chiamatemi no vax” (Di sabato 27 agosto 2022) di Erika Noschese “I Vaccini hanno distrutto il mio sistema immunitario e ancora oggi ne pago le conseguenze, non chiamateci no vax e non limitate la libertà individuale”. Uno sfogo, un grido di ribellione quello della professoressa Simona Falcione, docente di scuola primaria. Per anni si è sottoposta al vaccino antinfluenzale, il suo sistema immunitario si è indebolito a tal punto da avere gravi conseguenze sul suo stato di salute. Le sue condizioni non le hanno permesso di sottoporsi al vaccino anti covid: ha ricevuto l’esenzione, rinnovata con cadenza mensile “ma mi hanno fatto sentire un’untrice, mi hanno fatto terra bruciata attorno e mi sono sentita emarginata”, ha detto la professoressa, tra le lacrime.Tra poche ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 27 agosto 2022) di Erika Noschese “Iil mioe ancora oggi ne pago le conseguenze, non chiamateci no vax e non limitate la libertà individuale”. Uno sfogo, un grido di ribellione quello della professoressa Simona Falcione, docente di scuola primaria. Per anni si è sottoposta al vaccino antinfluenzale, il suosi è indebolito a tal punto da avere gravi conseguenze sul suo stato di salute. Le sue condizioni non lepermesso di sottoporsi al vaccino anti covid: ha ricevuto l’esenzione, rinnovata con cadenza mensile “ma mifatto sentire un’untrice, mifatto terra bruciata attorno e mi sono sentita emarginata”, ha detto la professoressa, tra le lacrime.Tra poche ...

