Uomini e Donne | l’ex tronista convola a nozze | finalmente il lieto annuncio

Sabrina Ghio si è sposata con Carlo Negri, anche se la cerimonia ufficiale si terrà sabato 27 agosto: tutti i dettagli. Solo due mesi fa Sabrina Ghio festeggiava l'arrivo della secondogenita Mia, nata dall'unione con il fidanzato Carlo Negri. l'ex allieva di Amici e tronista di Uomini e Donne – che per l'occasione aveva anche pubblicato una dolcissima foto assieme al suo amato Carlo e alla piccola Mia – ha passato un anno tutt'altro che semplice, caratterizzato da tre aborti spontanei e la lotta contro quello che lei stessa ha definito "un processo tumorale". Ora, però, il periodo è particolarmente gioioso per Sabrina Ghio e Carlo Negri. Dopo l'arrivo di Mia, infatti, la coppia è finalmente convolata a nozze, anche se la cerimonia ufficiale è in ...

