UFFICIALE – Verona, arriva Hien per la difesa (Di sabato 27 agosto 2022) Il Verona prova a sistemare la difesa, che ha mostrato qualche lacuna in questo inizio di stagione, con l’innesto di Isak Hien dal Djugardens. Lo svedese così è il secondo arrivo nel pacchetto arretrato in seguito a Juan David Cabal. Verona-Hien, l’identikit del giocatore Hien ha firmato un contratto che lo legherà alla società scaligera fino al 2026. Nato in Svezia ma di origini ghanesi, il classe 1999 aveva iniziato la sua carriera sportiva da attaccante, salvo poi essere spostato dietro. Cresciuto nel settore giovanile del Vasalund, vede la Prima Squadra nel 2017, in cui resterà per un triennio. Nel 2021 passa alla sua ex squadra, il Djugardens, per essere poi rigirato in prestito alla squadra che lo ha svezzato calcisticamente. Con la compagine scandinava il giocatore ha anche ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 27 agosto 2022) Ilprova a sistemare la, che ha mostrato qualche lacuna in questo inizio di stagione, con l’innesto di Isakdal Djugardens. Lo svedese così è il secondo arrivo nel pacchetto arretrato in seguito a Juan David Cabal., l’identikit del giocatoreha firmato un contratto che lo legherà alla società scaligera fino al 2026. Nato in Svezia ma di origini ghanesi, il classe 1999 aveva iniziato la sua carriera sportiva da attaccante, salvo poi essere spostato dietro. Cresciuto nel settore giovanile del Vasalund, vede la Prima Squadra nel 2017, in cui resterà per un triennio. Nel 2021 passa alla sua ex squadra, il Djugardens, per essere poi rigirato in prestito alla squadra che lo ha svezzato calcisticamente. Con la compagine scandinava il giocatore ha anche ...

Hellas Verona: UFFICIALE l'arrivo di Isak Hien L'Hellas Verona chiude per Isak Hien, difensore svedese classe 1999 del Djurgardens. Il comunicato degli scaligeri L'Hellas Verona, tramite i propri canali ufficiali, comunica l'acquisto di Isak Hien dal Djungardens. Di seguito il comunicato del club scaligero. "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito da Djurgardens ...