Traffico Roma del 27-08-2022 ore 15:30 (Di sabato 27 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sempre intenso il Traffico sulla A1 Roma Napoli code tra Anagni e Valmontone verso Roma e poi proseguendo in direzione di Firenze altre cose tra Magliano e Orte ad agevolare la circolazione divieto di transito per i mezzi pesanti oggi fino alle 16 e poi domani domenica dalle 7 alle 22 poco il Traffico a Roma in città nulla da segnalare anche sul Raccordo Anulare in Prati da oggi in via Col di Lana divieto di transito da via Monte Zebio a viale Mazzini e questo per un evento culturale fino al 11 settembre sospesi fino al 4 di settembre i lavori sulla Roma-lido treni regolari sull’intera tratta da inizio A fine servizio sospeso fino ai primi giorni di settembre invece il servizio della linea fl4 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sempre intenso ilsulla A1Napoli code tra Anagni e Valmontone versoe poi proseguendo in direzione di Firenze altre cose tra Magliano e Orte ad agevolare la circolazione divieto di transito per i mezzi pesanti oggi fino alle 16 e poi domani domenica dalle 7 alle 22 poco ilin città nulla da segnalare anche sul Raccordo Anulare in Prati da oggi in via Col di Lana divieto di transito da via Monte Zebio a viale Mazzini e questo per un evento culturale fino al 11 settembre sospesi fino al 4 di settembre i lavori sulla-lido treni regolari sull’intera tratta da inizio A fine servizio sospeso fino ai primi giorni di settembre invece il servizio della linea fl4 ...

LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea Roma-Pescara ? Traffico sospeso per la presenza di arbusti sulla linea tra Pratola Peligna e Pop… - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Roma-Pescara ? Traffico sospeso per la presenza di arbusti sulla linea tra Pratola Peligna e Pop… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #ZTL - Orari in vigore ?? Ad agosto le Zone a traffico limitato notturne sono sospese ? info e tutti gli… - VAIstradeanas : 14:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 14:47 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -