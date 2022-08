Operazione CR7 “in saldo” per il Napoli: tutto sulle cifre dell’affare (Di sabato 27 agosto 2022) Negli ultimi giorni è tornata al centro delle voci di calciomercato la possibilità dell’arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. L’agente del portoghese, Jorge Mendes, in ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis per diverse operazioni concluse nel passato, avrebbe proposto, secondo quanto riferito dai vari esperti di mercato, l’attaccante dello United al club partenopeo. Non è una novità, infatti, che Ronaldo voglia lasciare il Manchester United, non credendo più nel progetto della società inglese e volendo giocare la Champions League. L’avvio di stagione del club, inoltre, non è stato dei migliori: la prima e la seconda in Premier League, prima dell’ottimo successo con il Liverpool, hanno portato ad una sconfitta con il Brighton e ad una con il Brentford per 4-0. Cristiano Ronaldo (Getty Images) Ronaldo-Napoli: i costi ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Negli ultimi giorni è tornata al centro delle voci di calciomercato la possibilità dell’arrivo di Cristiano Ronaldo al. L’agente del portoghese, Jorge Mendes, in ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis per diverse operazioni concluse nel passato, avrebbe proposto, secondo quanto riferito dai vari esperti di mercato, l’attaccante dello United al club partenopeo. Non è una novità, infatti, che Ronaldo voglia lasciare il Manchester United, non credendo più nel progetto della società inglese e volendo giocare la Champions League. L’avvio di stagione del club, inoltre, non è stato dei migliori: la prima e la seconda in Premier League, prima dell’ottimo successo con il Liverpool, hanno portato ad una sconfitta con il Brighton e ad una con il Brentford per 4-0. Cristiano Ronaldo (Getty Images) Ronaldo-: i costi ...

