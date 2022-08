MotoGP | Fabio Quartararo | “Ho aumentato il mio gap sui rivali | ma non posso abbassare la guardia”

(Di sabato 27 agosto 2022)guarda con ottimismo al proseguo della stagione agonistica dopo aver difeso al meglio il primato in quel di Spielberg. Il Red Bull Ring, tracciato sulla carta poco favorevole alla casa giapponese, ha sorriso al campione del mondo in carica che con un secondo posto finale ha allungato sullo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia). Il francese ha riportato alla stampa le sue sensazioni ai microfoni di ‘Speedweek.com’ alla vigilia del round di Misano Adriatico di settimana prossima: “Hoil mio gap sui, ma nonla. Aleix e ‘Pecco’ sono due grandi”. Il nativo di Nizza ha continuato dicendo: “Vediamo come sarà la situazione nelle prossime gare. Sono entusiasta per Misano, sono sicuro che anche le ...

MotorcycleSp : Fabio Quartararo rimane ancora il leader del campionato in un momento in cui mancano solo sette gare... #MotoGP… - MotorcycleSp : Fabio Quartararo è tornato a buoni risultati con il secondo posto nella MotoGP austriaca, alle spall... #MotoGP… - vale46f1ferrari : RT @gponedotcom: Pecco gli manda il suo messaggio su Instagram e anche Fabio Quartararo si complimenta con il riminese: 'Grandeee Enea' htt… - gponedotcom : Pecco gli manda il suo messaggio su Instagram e anche Fabio Quartararo si complimenta con il riminese: 'Grandeee En… - LoJackItalia : LoJack è partner ufficiale della GR Yaris Rally Cup giunta alla sua tappa #4: il Rally 1000 Miglia. Segui il raccon… -

... il quale prevedeva una permanenza della Suzuki di altri cinque anni in. Una settimana prima dell'annuncio, infatti, Alex Rins era in testa al mondiale a pari punti conQuartararo e ...Un'Italia da applaudire : nel prossimo fine settimana lasarà in scena sul circuito di Misano per il Gran Premio di San Marino. Francesco Bagnaia ha ...Quartararo con la sua Yamaha è ...La top ten in Austria conferma la crescita di Marco Bezzecchi. Il titolo di miglior esordiente è quasi una formalità.MotoGP: Dopo l'OK dei medici, Marc ha intensificato i suoi allenamenti per tornare in sella alla sua Honda il più presto possibile ...