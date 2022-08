Milan, ecco il difensore: è fatta per Thiaw dello Schalke 04 (Di sabato 27 agosto 2022) Malick Thiaw diventerà a breve un nuovo calciatore del Milan. A rivelarlo è Sky Sport, che sottolinea come i rossoneri abbiano blindato il difensore classe 2001 dello Schalke 04. Il ragazzo sbarcherà a Milano già nella giornata di domenica 28 agosto per visite mediche e firma sul contratto. Serata dunque più che positiva per i tifosi rossoneri, che si godono il successo per 2-0 sul Bologna e si godono il nuovo acquisto della squadra di Pioli. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Malickdiventerà a breve un nuovo calciatore del. A rivelarlo è Sky Sport, che sottolinea come i rossoneri abbiano blindato ilclasse 200104. Il ragazzo sbarcherà ao già nella giornata di domenica 28 agosto per visite mediche e firma sul contratto. Serata dunque più che positiva per i tifosi rossoneri, che si godono il successo per 2-0 sul Bologna e si godono il nuovo acquisto della squadra di Pioli. SportFace.

