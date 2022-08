Messico, bimba si risveglia al suo funerale e muore (Di sabato 27 agosto 2022) Un nuovo caso di malasanità ha sconvolto il Messico. Aperta un’inchiesta sulla bimba, che è deceduta mentre si trovava al suo funerale Un caso scioccante, che segna un Paese intero. In Messico, una tragedia di quelle incredibili ha colpito tutto il Paese. Una terribile storia di malasanità ha sconvolto l’opinione pubblica. Una bambina di tre anni, dichiarata morta dai medici, ha dato segni di vita mentre era nella bara del suo funerale, per poi morire mentre veniva trasferita in ospedale. Un caso che mette in evidenza la scarsa qualità dell’assistenza medica in Messico. La Procura di Stato di San Luis Potosí ha annunciato di aver aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità nel caso. La piccola, Camila Roxana Martínez, di tre anni, è stata dichiarata morta due volte in ... Leggi su zon (Di sabato 27 agosto 2022) Un nuovo caso di malasanità ha sconvolto il. Aperta un’inchiesta sulla, che è deceduta mentre si trovava al suoUn caso scioccante, che segna un Paese intero. In, una tragedia di quelle incredibili ha colpito tutto il Paese. Una terribile storia di malasanità ha sconvolto l’opinione pubblica. Una bambina di tre anni, dichiarata morta dai medici, ha dato segni di vita mentre era nella bara del suo, per poi morire mentre veniva trasferita in ospedale. Un caso che mette in evidenza la scarsa qualità dell’assistenza medica in. La Procura di Stato di San Luis Potosí ha annunciato di aver aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità nel caso. La piccola, Camila Roxana Martínez, di tre anni, è stata dichiarata morta due volte in ...

