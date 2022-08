La dinamica dell’incidente in cui è morto Alberto Balocco | in zona nulla poteva fungere da parafulmine

(Di sabato 27 agosto 2022), 56 anni appena compiuti, ècolpito da un fulmine in Val Chisone, in Piemonte. Era amministratore delegato dell’omonima azienda dolciaria. Insieme a lui èanche l’amico Davide Vigo, 55 anni. Secondo La Stampa, Vigo sarebbe stato il primo a essere identificato dai soccorsi visto che aveva con sé i documenti.lascia la moglie e i tre figli. La notizia della sua morte arriva a poco più di un mese di distanza dalla morte di Aldo, padre die allora Presidente onorario dell’azienda., lasi trovava in vacanza ed era uscito insieme all’amico per ...

PiuValliTV : ALMÈ, IDENTIFICATO IL TESTIMONE SPARITO I carabinieri della stazione di Villa d’Almè hanno ricostruito la dinamic… - gIiindifferenti : posso dire che la dinamica dell’incidente potrebbe essere inaspettatamente interessante - artza1967 : @Iostoconlanato @invernomuto1976 @CarloCalenda Mi pare che alla base dei suoi reiterati interventi vi siano una sca… - Max87903648 : RT @zazagab2: Auto travolge cinque minori nel Padovano Sarà l'alcool o la gente non sa più guidare,ma quest'anno stanno succedendo sempre p… - zazagab2 : Auto travolge cinque minori nel Padovano Sarà l'alcool o la gente non sa più guidare,ma quest'anno stanno succedend… -

... sabato 27 agosto, per unaccaduto nel territorio di ... Al momento non sono ancora noti altri particolari sulla...momento non sono ancora noti altri particolari sulla'...Al momento le forze'ordine stanno valutando la situazione per stabilire la. Notizia in aggiornamento