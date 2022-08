Juve-Roma 1-1 LIVE | super assist di Dybala e pareggia Abraham

juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - FBiasin : L’#Inter che dopo la prima “è poca roba” ma dopo la seconda “vincerà tutto”, ora “fa pena”. La #Roma che dopo 180’… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - fr3765 : La juve ha fatto 15 tiri, la Roma 3 e parlano dei problemi della juve?? Telecronaca scandalosa #JuventusRoma - Marcoes07647334 : Ma al radiocronista RAI repice che commenta juve Roma la Roma gli è antipatica? Sembra una radiocronaca di un tifoso juventino -

Commenta per primo La Juventus perde anche Adrien Rabiot per infortunio. Il centrocampista francese ha chiesto il cambio al minuto 58 della sfida contro ladopo essersi fermato in mezzo al campo chiedendo l'intervento dei medici. Il problema sembra essere muscolare alla coscia sinistra, ma alla fine il francese è riuscito ad uscire dal campo con le ..., ci siamo. Il big match contro una delle capolista, la sfida contro José Mourinho, il primo ritorno di Paulo Dybala da avversario: c'è davvero tantissimo nella partitissima di oggi all'...28' - Situazione controversa in area di rigore della Roma, con Vlahovic che fa a sportellate con Ibanez e termina a terra. L'arbitro gli fischia il fallo contro. 24' - Sugli ...Dal pilota, tifoso bianconero, al ct azzurro: tutti in tribuna per assistere al big match tra gli uomini di Allegri e quelli di Mourinho ...