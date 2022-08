Il piccolo Alessandro ce l’ha fatta | avrà un docente di sostegno grazie a “La battaglia di Andrea” | l’associazione che fa “guerra” alle scuole ma che piace a famiglie e dirigenti

(Di sabato 27 agosto 2022) Ilce. Il bambino di 9 anni che, come abbiamo riferito nei giorni scorsi, s’era trasferito con la famiglia da Modena ad Afragola, in provincia di Napoli e che aveva avuto la brutta sorpresa che nelledella zona non ci sarebbe stato un insegnante diper lui, ora ha finalmente tutto. L'articolo .

Graftechweb : Ecco un piccolo scoop - min1kid__ : @AleJastemmo Alessandro sei troppo piccolo per queste cose - Minnie00004 : RT @Loredan02671163: @Mary8291819655 @ALEBASCIANO22 Buongiorno Mary!a tutti ,Ale e Sophy,sia sereno! auguri Alessandro! un uomo speciale,co… - Loredan02671163 : @Mary8291819655 @ALEBASCIANO22 Buongiorno Mary!a tutti ,Ale e Sophy,sia sereno! auguri Alessandro! un uomo speciale… - alessandro_972 : @saratripodi2 @Adriano72197026 Si è vero,e devo dire che nel mio piccolo stanno tutti bene. Si sono salvati dalla t… -

NapoliToday

Ma cosa sappiamo sul fratelloDi certo che ha coltivato fin daun rapporto splendido con la sorella, con la quale ha cominciato a nuotare nella piscina della società Serenissima ...... senza svelare neppure undettaglio. Federica Pellegrini, gli ex fidanzati/ Da Luca Marin ..., chi è il fratello di Federica Pellegrini/ Testimone di nozze: "Ho una brava sorella" Dal Nord a Napoli per vivere, bimbo disabile rischiava di non poter andare a scuola: arriva la svolta Alessandro e Federica Pellegrini hanno coltivato un rapporto speciale. Negli anni sono diventati "come cane e gatto", oggi lui è suo testimone di nozze ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...