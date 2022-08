Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli vince in World Challenge Cup! Dominio totale verso i Mondiali (Di sabato 27 agosto 2022) Sofia Raffaeli ha vinto il concorso generale dell’ultima tappa della World Challenge Cup, il secondo circuito internazionale per importanza di Ginnastica ritmica. La marchigiana ha dominato a Cluj Napoca (Romania), giganteggiando in maniera perentoria su tutti gli attrezzi: 36.200 al cerchio, 36.000 con la palla, 35.650 alle clavette, 33.750 al nastro. Un trionfo con il mostruoso punteggio complessivo di 141.600 e un vantaggio esagerato nei confronti della bulgara Stiliana Nikolova (135.950), dell’israeliana Daria Atamanov (133.400) e dell’altra bulgara Boryana Kaleyn (131.300). La 18enne ha così battuto chi le era arrivata davanti sul giro completo ai recenti Europei (fu quarta alle spalle, nell’ordine, di Atamanov, Kaleyn e Nikolova) e ha ribadito il suo sconfinato talento, con cui ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022)ha vinto il concorso generale dell’ultima tappa dellaCup, il secondo circuito internazionale per importanza di. La marchigiana ha dominato a Cluj Napoca (Romania), giganteggiando in maniera perentoria su tutti gli attrezzi: 36.200 al cerchio, 36.000 con la palla, 35.650 alle clavette, 33.750 al nastro. Un trionfo con il mostruoso punteggio complessivo di 141.600 e un vantaggio esagerato nei confronti della bulgara Stiliana Nikolova (135.950), dell’israeliana Daria Atamanov (133.400) e dell’altra bulgara Boryana Kaleyn (131.300). La 18enne ha così battuto chi le era arrivata davanti sul giro completo ai recenti Europei (fu quarta alle spalle, nell’ordine, di Atamanov, Kaleyn e Nikolova) e ha ribadito il suo sconfinato talento, con cui ...

