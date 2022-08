F1, griglia di partenza GP Belgio 2022: risultati e classifica qualifiche, Sainz in pole davanti a Perez (Di sabato 27 agosto 2022) La griglia di partenza del Gran Premio del Belgio 2022 di Formula 1, in cui Carlos Sainz conquista la pole position con la sua Ferrari davanti alla Red Bull di Sergio Sergio Perez e all’Alpine di Fernando Alonso. Si torna in pista dopo una pausa estiva lunga quasi un mese per il rush finale di un’altra stagione appassionante, caratterizzata dal duello tra il campione del mondo in carica Max Verstappen e il suo principale rivale Charles Leclerc. Entrambi i piloti partiranno dal fondo della griglia per la sostituzione del motore e, con ogni probabilità , regaleranno ancora spettacolo nel tentativo di completare la rimonta. Penalità anche per Bottas, Norris, Ocon, Schumacher e Zhou. Ecco la griglia di ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Ladidel Gran Premio deldi Formula 1, in cui Carlosconquista laposition con la sua Ferrarialla Red Bull di Sergio Sergioe all’Alpine di Fernando Alonso. Si torna in pista dopo una pausa estiva lunga quasi un mese per il rush finale di un’altra stagione appassionante, caratterizzata dal duello tra il campione del mondo in carica Max Verstappen e il suo principale rivale Charles Leclerc. Entrambi i piloti partiranno dal fondo dellaper la sostituzione del motore e, con ogni probabilità , regaleranno ancora spettacolo nel tentativo di completare la rimonta. Penalità anche per Bottas, Norris, Ocon, Schumacher e Zhou. Ecco ladi ...

