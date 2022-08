F1 | Ferrari confida nelle temperature più alte in gara a Spa | ma Verstappen fa paura

Leggi su oasport

(Di sabato 27 agosto 2022) La speranza è l’ultima a morire. Ci si avvicina al GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1, in un contesto decisamente particolare: sette piloti con il motore nuovo e penalizzati come da regolamento, dovendo partire dalle retrovie. Tra questi troviamo Max(14°) e Charles Leclerc (15°). Il time-attack odierno è stato all’insegna dell’olandese che ha dominato la scena in lungo e in largo: distacchi imbarazzanti per tutti e un feeling con la RB18 che non si era mai visto nel corso della stagione. Sembrava su una nuvola Max, probabilmente anche perché favorito da condizioni (basse)quali la sua guida è ancor più efficace del solito. Ecco che ipotizzare una clamorosa rimonta da parte sua non è affatto campato in aria. Per, in pole-position con Carlos Sainz date le ...