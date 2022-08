E’ iniziata Aria di Friuli Venezia Giulia a San Daniele (Di sabato 27 agosto 2022) Aria di Friuli Venezia Giulia celebra le tantissime eccellenze della Regione conosciute in tutto il mondo, in un’annata turistica straordinAria che ha messo in luce la ricchezza del territorio dal mare alla montagna. Questo il messaggio dell’assessore regionale alle Attività produttive e turismo intervenuto a San Daniele del Friuli per l’apertura di Aria di Friuli Venezia Giulia. Le aspettative turistiche del 2022 – è stato detto – sono andate ben oltre il previsto a conferma dell’attrattività di questa regione che ha superato bene la pandemia. Il Friuli Venezia Giulia è solo all’inizio del suo percorso di crescita turistico ed economico. La ... Leggi su udine20 (Di sabato 27 agosto 2022)dicelebra le tantissime eccellenze della Regione conosciute in tutto il mondo, in un’annata turistica straordinche ha messo in luce la ricchezza del territorio dal mare alla montagna. Questo il messaggio dell’assessore regionale alle Attività produttive e turismo intervenuto a Sandelper l’apertura didi. Le aspettative turistiche del 2022 – è stato detto – sono andate ben oltre il previsto a conferma dell’attrattività di questa regione che ha superato bene la pandemia. Ilè solo all’inizio del suo percorso di crescita turistico ed economico. La ...

