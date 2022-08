Dolori mestruali: addio pillola, con questo rimedio spariranno in pochi minuti (Di sabato 27 agosto 2022) Se combatti con Dolori mestruali forti e insopportabili, prova uno di questi rimedi: naturali, economici ed efficaci, dirai addio per sempre alla pillola! Allo scoccare di ogni mese, ogni donna dovrà prepararsi all’arrivo del famoso ciclo mestruale: una funzione del tutto naturale del corpo femminile, che vede lo sfaldamento della mucosa adibita a rivestire la parete interna dell’utero, con flusso di sangue più o meno intenso, anche se variabile. Ovviamente non staremo qui a spiegare le funzionalità specifiche, soprattutto se siete lettrici donne, tuttavia oggi tratteremo un argomento che, scommettiamo vi starà molto a cuore. Fonte adobestockLe mestruazioni solitamente sono accompagnate da alcuni fastidi oltre che Dolori, a volte quasi impercettibili, altre volte invalidanti. Mal di testa, mal di ... Leggi su curiosauro (Di sabato 27 agosto 2022) Se combatti conforti e insopportabili, prova uno di questi rimedi: naturali, economici ed efficaci, diraiper sempre alla! Allo scoccare di ogni mese, ogni donna dovrà prepararsi all’arrivo del famoso ciclo mestruale: una funzione del tutto naturale del corpo femminile, che vede lo sfaldamento della mucosa adibita a rivestire la parete interna dell’utero, con flusso di sangue più o meno intenso, anche se variabile. Ovviamente non staremo qui a spiegare le funzionalità specifiche, soprattutto se siete lettrici donne, tuttavia oggi tratteremo un argomento che, scommettiamo vi starà molto a cuore. Fonte adobestockLe mestruazioni solitamente sono accompagnate da alcuni fastidi oltre che, a volte quasi impercettibili, altre volte invalidanti. Mal di testa, mal di ...

