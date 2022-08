Brad Pitt: 5 ruoli da versatile attore action (Di sabato 27 agosto 2022) In occasione dell'uscita di Bullet Train, riscopriamo alcuni ruoli che hanno caratterizzato il lato più dinamico e battagliero del famoso attore hollywoodiano. Brad Pitt (vero nome: William Bradley Pitt) è una delle star più riconoscibili della industria hollywoodiana, un attore e produttore eclettico che ha plasmato la sua carriera dando vita a personaggi indimenticabili e variopinti, ma anche supervisionando progetti, con la sua Plan B Entertainment, dal grande valore. Un volto che spesso si associa ad un fascino maledetto e senza tempo e a un fisico scolpito e asciutto, dimenticando l'incredibile talento della star che fino ad ora ha collezionato un numero invidiabile di premi (tra questi due Oscar che uniscono le sue due anime artistiche come produttore e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 agosto 2022) In occasione dell'uscita di Bullet Train, riscopriamo alcuniche hanno caratterizzato il lato più dinamico e battagliero del famosohollywoodiano.(vero nome: Williamley) è una delle star più riconoscibili della industria hollywoodiana, une produttore eclettico che ha plasmato la sua carriera dando vita a personaggi indimenticabili e variopinti, ma anche supervisionando progetti, con la sua Plan B Entertainment, dal grande valore. Un volto che spesso si associa ad un fascino maledetto e senza tempo e a un fisico scolpito e asciutto, dimenticando l'incredibile talento della star che fino ad ora ha collezionato un numero invidiabile di premi (tra questi due Oscar che uniscono le sue due anime artistiche come produttore e ...

Lucina22082679 : @EnricoLetta @pdnetwork Potevate mettere Brad Pitt,nello slogan per racimolare un voto. - bortolossirene : Il vero trauma comunque non è stata la separazione di Brad Pitt e Angelina Jolie, non è la separazione di Totti e I… - infoitcultura : Brad Pitt, l’attore sale sul Bullet Train e potrebbe essere l’ultimo - infoitcultura : Bullet Train: la recnsione del film con Brad Pitt - infoitcultura : Brad Pitt arriva al cinema con 'Bullet Train', la clip -