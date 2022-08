ATP Winston-Salem 2022: la finale sarà tra Adrian Mannarino e Laslo Djere (Di sabato 27 agosto 2022) Saranno Adrian Mannarino e Laslo Djere a giocarsi il titolo nell’ATP 250 di Winston-Salem. Il francese torna a giocare una finale dopo quasi due anni dall’ultima volta (novembre 2020 a Nur Sultan) ed l’undicesima della carriera (una sola vittoria); mentre per il serbo è la prima sul cemento dopo le tre giocate (due vinte) sulla terra rossa tra il 2020 ed il 2021. Mannarino ha sconfitto in semifinale l’olandese Botic Van de Zandschulp in due set con il punteggio di 6-0 6-4 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. Una partita meno equilibrata delle previsioni, con il francese che ha dominato il primo set, mentre nel secondo è stato decisivo un unico break, conquistato dal transalpino nel nono game. Vincendo la finale ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Sarannoa giocarsi il titolo nell’ATP 250 di. Il francese torna a giocare unadopo quasi due anni dall’ultima volta (novembre 2020 a Nur Sultan) ed l’undicesima della carriera (una sola vittoria); mentre per il serbo è la prima sul cemento dopo le tre giocate (due vinte) sulla terra rossa tra il 2020 ed il 2021.ha sconfitto in semil’olandese Botic Van de Zandschulp in due set con il punteggio di 6-0 6-4 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. Una partita meno equilibrata delle previsioni, con il francese che ha dominato il primo set, mentre nel secondo è stato decisivo un unico break, conquistato dal transalpino nel nono game. Vincendo la...

zazoomblog : Tabellone Atp Winston-Salem 2022: al via Musetti Sonego e Fognini - #Tabellone #Winston-Salem #2022: - sportface2016 : #ATPWinstonSalem, l'ordine di gioco di giovedì 25 agosto - TennisWorldit : Atp Winston-Salem: Sonego beffato da Cressy. A Cleveland forfait Trevisan: Sonego si spegne nel tie break del terzo… - Luxgraph : Atp Winston-Salem, Sonego out agli ottavi contro Cressy - zazoomblog : Atp Winston-Salem 2022: out Sonego battuto agli ottavi in rimonta da Cressy - #Winston-Salem #2022: #Sonego… -