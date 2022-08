Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali inviate da pec non valida: cosa sta accadendo? (Di sabato 27 agosto 2022) Sono tantissime le persone che hanno ricevuto una cartella esattoriale da un indirizzo pec non valido. cosa sta succedendo all’Agenzia delle Entrate? Vediamo tutti i dettagli. In queste ultime settimane si sono segnalate tantissime cartelle esattoriali da pec non valida. Una situazione che ha gettato tantissimi contribuenti nel dubbio. Soprattutto perché non è mai semplice capire bene come muoversi. Adobe StockPer quanto riguarda la legge in merito all’invio telematico, bisogna fare capo all’articolo 3-bis legge 53/1994. Chi invia, infatti, deve usare un indirizzo pec che appare negli elenchi pubblici. La Cassazione ha sentenziato che la pec del mittente sia necessariamente in questi elenchi. In caso non fosse così, allora, l’atto non avrebbe effetti ... Leggi su chenews (Di sabato 27 agosto 2022) Sono tantissime le persone che hanno ricevuto una cartella esattoriale da un indirizzo pec non valido.sta succedendo all’? Vediamo tutti i dettagli. In queste ultime settimane si sono segnalate tantissimeda pec non. Una situazione che ha gettato tantissimi contribuenti nel dubbio. Soprattutto perché non è mai semplice capire bene come muoversi. Adobe StockPer quanto riguarda la legge in merito all’invio telematico, bisogna fare capo all’articolo 3-bis legge 53/1994. Chi invia, infatti, deve usare un indirizzo pec che appare negli elenchi pubblici. La Cassazione ha sentenziato che la pec del mittente sia necessariamente in questi elenchi. In caso non fosse così, allora, l’atto non avrebbe effetti ...

