Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 11 | 30

(Di venerdì 26 agosto 2022)DEL 26 AGOSTOORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INCOLONNAMENTI SULLA A12CIVITAVECCHIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI PER UN CANTIERE IN CORSO. RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA BIS SEMPRE PER LAVORI IN CORSO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE TRAFFICO SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO, DA SEGNALARE SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E’ ANCORA SOSPESO IL SERVIZIO DELLAVITERBO, TRA SAN MARTINO AL CIMINO E VETRALLA, PER DEI LAVORI SULLA LINEA. I TRENI REGIONALI POSSONO ...