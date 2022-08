Vallone conferma il suo impegno con FdI Sannio

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ciro, dirigente di Fratelli d’Italiail suoquale responsabile provinciale organizzazione. “Prendo atto che le mie iniziali preoccupazioni sulla giusta rappresentazione delnelle liste del centrodestra sono state smentite. Con la candidatura di Domenico Matera al Senato abbiamo la possibilità concreta di mandare un degno rappresentante del nostro territorio a Roma, in grado di recepire e portare avanti le istanze del. Confermo il massimocome responsabile organizzazione, ruolo che specialmente in campagna elettorale richiede la massima dedizione. Insieme possiamo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

